Петржела: для клубов РПЛ Артём уже слишком проблемный игрок

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию о том, что российский форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане.

«Конечно, ему лучше продолжить играть в России. Но для клубов Артём уже слишком проблемный игрок. Он взрослый и медленный. Цена Дзюбы больше не соответствует качеству, поэтому ни один клуб его не приглашает. Я видел его игру в последнее время, и меня совершенно не удивляет отсутствие интереса к нему. Этому футболисту пора снизить свои требования», — приводит слова Петржелы Sport24.

Он также заявил, что ему будет жалко, если Дзюба всё-таки перейдёт в азербайджанский клуб, поскольку у футболиста могут возникнуть сложности с нагрузками в жарком климате. По словам бывшего главного тренера «Зенита», Артёму будет непросто найти команду, которая захочет подписать с ним контракт, потому что он уже хочет не работать, а просто зарабатывать.

По информации СМИ, 33-летний футболист прилетел в Баку, чтобы провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее в «Карабахе» отреагировали на информацию об интересе клуба к Дзюбе.