В «Карабахе» опровергли информацию об интересе клуба к Дзюбе
- РИА Новости
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«Карабах» и Дзюба никак не контактировали. Мы даже не интересовались этим трансфером. Это ложь», — цитирует пресс-службу азербайджанского клуба NEWS.ru.
22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», там он решил поддерживать форму.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением относительно будущего Дзюбы.