В «Карабахе» опровергли информацию об интересе клуба к Дзюбе

В «Карабахе» отреагировали на информацию об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе.

«Карабах» и Дзюба никак не контактировали. Мы даже не интересовались этим трансфером. Это ложь», — цитирует пресс-службу азербайджанского клуба NEWS.ru.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», там он решил поддерживать форму.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением относительно будущего Дзюбы.