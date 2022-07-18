Колосков считает, что Дзюба всё ещё востребован в России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением относительно будущего нападающего Артёма Дзюбы.

«Моё мнение было, есть и остаётся: Дзюба всё ещё востребованный игрок для российского чемпионата. Он сильный футболист, обладает авторитетом среди зрителей и журналистов. Он и как игрок не исчерпал себя для уровня РПЛ. Если он уйдёт, мне будет жаль. Будет не хватать его. Артёма любили зрители. Для меня странно, что наши клубы не проявляют к нему интерес», — приводит слова Колоскова Sport24.

Он также прокомментировал информацию, что Дзюба может перейти в азербайджанский клуб. По его словам, если форвард поехал туда ради денег, то лучше было выбрать команду из Саудовской Аравии или Америки, где больше платят.

«Пока его появление там необъяснимо. Скорее всего, это просто чьи-то фантазии», — добавил Колосков.

По информации СМИ, 33-летний футболист прилетел в Баку, чтобы провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее сообщалось, что Дзюба не продолжит карьеру в клубе чемпионата Азербайджана.