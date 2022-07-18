Источник: Дзюба не летал в Баку и отказался бы от предложения из Азербайджана

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Нападающий Артём Дзюба не продолжит карьеру в клубе чемпионата Азербайджана.
Источник: Дзюба не летал в Баку и отказался бы от предложения из Азербайджана
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли (с предложением), то последовал бы отказ. В выходные Артём летал не в Баку, а в Москву. Никто из «Карабаха» или «Нефтчи» не обращался», — приводит слова источника «Матч ТВ».

По информации СМИ, 33-летний футболист прилетел в Баку, чтобы провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время он провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее в «Рубине» отреагировали на информацию о вылете Дзюбы в Баку.

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