В «Рубине» отреагировали на информацию о вылете Дзюбы в Баку

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в клуб чемпионата Азербайджана.
В «Рубине» отреагировали на информацию о вылете Дзюбы в Баку
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По Артёму ничего не могу сказать. Он свободная птица: может вылететь в Баку и даже в Лос-Анджелес. Дзюба с нами поддерживает форму и рассматривает разные варианты. Куда он вылетел — его личное дело», — цитирует Яровинского «Чемпионат».

По информации СМИ, 33-летний футболист прилетел в Баку, чтобы провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что форвард прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее президент «Нефтчи» Камран Гулиев опроверг информацию о переговорах с Дзюбой.

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