СЭ: в Азербайджане проявили интерес к Дзюбе

Нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азербайджана.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, футболист прилетел в Баку и может провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

12 июля стало известно, что Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость о переговорах с Дзюбой.