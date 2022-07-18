СЭ: в Азербайджане проявили интерес к Дзюбе
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Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, футболист прилетел в Баку и может провести переговоры с клубами «Нефтчи» и «Карабах».
22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
12 июля стало известно, что Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина», в котором решил поддерживать форму.
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость о переговорах с Дзюбой.