В «Сочи» опровергли информацию о переговорах с Дзюбой

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость о переговорах с бывшим футболистом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
В «Сочи» опровергли информацию о переговорах с Дзюбой
  • РИА Новости

«Сочи» провёл переговоры с Дзюбой? Где вы это всё берёте?» — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой.

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