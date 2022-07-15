В «Сочи» опровергли информацию о переговорах с Дзюбой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на новость о переговорах с бывшим футболистом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Сочи» провёл переговоры с Дзюбой? Где вы это всё берёте?» — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой.