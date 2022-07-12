В «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой

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В пресс-службе «Рубина» рассказали, что клуб не планирует подписывать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.
В «Рубине» сообщили, что не планируют подписывать контракт с Дзюбой
  • Gettyimages.ru

«Сегодня Артём Дзюба прибыл на базу «Рубина» и провёл тренировку с командой. Однако речи о подписании контракта не идёт — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба», — сообщается в Telegram-канале клуба.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине».

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