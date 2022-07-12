Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»

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Как сообщил RT источник, близкий к футболисту, бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба не ведёт переговоров с казанским «Рубином», а прибыл в расположение команды исключительно для поддержания формы.
Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»
  • РИА Новости

По сведениям источника, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента Артём Дзюба прибыл в расположение «Рубина», чтобы подготовиться к следующему сезону. Отмечается, что форвард имел возможность тренироваться в составе команд из Москвы, но на его выбор повлияло присутствие в команде Леонида Слуцкого. Нападающий уверен в его методиках работы и не сомневается, что тот поможет ему подойти к сезону в оптимальном состоянии.

В то же время Дзюба не собирается переходить в «Рубин», который будущий сезон начнёт в ФНЛ. У форварда по-прежнему имеется несколько предложений из Европы, но приоритетом остаётся переезд в Турцию. Тем не менее переговоры с клубами Суперлиги затягиваются, а причиной тому называются особенности местного футбольного рынка.

Ранее сообщалось, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина».

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