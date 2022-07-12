Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине»
- РИА Новости
По сведениям источника, в настоящее время пребывающий в статусе свободного агента Артём Дзюба прибыл в расположение «Рубина», чтобы подготовиться к следующему сезону. Отмечается, что форвард имел возможность тренироваться в составе команд из Москвы, но на его выбор повлияло присутствие в команде Леонида Слуцкого. Нападающий уверен в его методиках работы и не сомневается, что тот поможет ему подойти к сезону в оптимальном состоянии.
В то же время Дзюба не собирается переходить в «Рубин», который будущий сезон начнёт в ФНЛ. У форварда по-прежнему имеется несколько предложений из Европы, но приоритетом остаётся переезд в Турцию. Тем не менее переговоры с клубами Суперлиги затягиваются, а причиной тому называются особенности местного футбольного рынка.
Ранее сообщалось, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина».