СЭ: Дзюба прибыл в расположение «Рубина»

Нападающий Артём Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина».

Артём Дзюба прибыл в расположение казанского клуба. Игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в Казани, сообщает «Спорт-Экспресс».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем Дзюбы.