Сёмин считает, что Дзюба точно найдёт себе новую команду

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем Артёма Дзюбы.
Сёмин считает, что Дзюба точно найдёт себе новую команду
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Почему Дзюба пока никуда не перешёл, знает только он. У нас никакой информации нет, есть только слухи об интересах различных клубов к нему. Но по ним не надо ориентироваться», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что у футболиста, возможно, могут быть различные предложения. По его словам, Дзюба точно не останется без клуба.

«Такие результативные игроки, как Дзюба, везде высоко ценятся. Остальное зависит от него самого, от его желания», — заключил Сёмин.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, что волнуется за карьеру Дзюбы.

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