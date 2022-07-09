Гендиректор «Зенита» рассказал, что волнуется за карьеру Дзюбы

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие клуба у нападающего Артёма Дзюбы.

«С Дзюбой общаюсь, волнуюсь и переживаю, что не нашёл ещё команду. Надеюсь, что скоро найдёт. Может быть «Сочи», — цитирует Медведева ТАСС.

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее комментатор Геннадий Орлов назвал Дзюбу примитивной личностью.