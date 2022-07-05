Орлов — о Дзюбе: как личность он достаточно примитивен

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о бывшем нападающем санкт-петербургского «Зенита» Артёме Дзюбе.
Орлов — о Дзюбе: как личность он достаточно примитивен
  • РИА Новости

«Я не хочу случайной встречи с Дзюбой. А зачем? Как личность он мне не очень интересен, потому что достаточно примитивен — пусть не обижается. Я даже ни разу не брал у него интервью — не хотел. Для меня он понятен», — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Ранее Антон Смирнов, агент голкипера немецкого «Байера» Андрея Лунёва, поделился мнением о возможном переходе Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

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