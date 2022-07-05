Агент Лунёва: «Фенербахче» никогда не был заинтересован в подписании контракта с Дзюбой

Антон Смирнов, агент голкипера немецкого «Байера» Андрея Лунёва, поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Я пробил информацию через своих турецких друзей, близких к «Фенербахче». Так вот, Дзюба не интересен «Фенеру», и клуб никогда не был заинтересован в подписании с ним контракта», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

33-летний футболист покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За всё время форвард провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее стали известны причины, по которым трансфер Дзюбы в турецкий клуб не состоится.