РИА Новости: переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик

Короткая ссылка
Стали известны причины, по которым трансфер бывшего нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб не состоится.
РИА Новости: переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик
  • Gettyimages.ru

«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за «Зенит». Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что у Дзюбы слишком высокие запросы по зарплате.

СМИ сообщали, что российским форвардом интересуются «Фенербахче», «Галатасарай» и «Коньяспор».

Дзюба 22 мая покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить