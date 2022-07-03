РИА Новости: переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик
- Gettyimages.ru
«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за «Зенит». Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Уточняется, что у Дзюбы слишком высокие запросы по зарплате.
СМИ сообщали, что российским форвардом интересуются «Фенербахче», «Галатасарай» и «Коньяспор».
Дзюба 22 мая покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.
Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Дзюбы в чемпионате Турции.