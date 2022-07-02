Нигматуллин оценил перспективы Дзюбы в чемпионате Турции

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Артёма Дзюбы в чемпионате Турции.
Нигматуллин оценил перспективы Дзюбы в чемпионате Турции
  • РИА Новости

«Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артёму будет очень непросто. По моему мнению, Дзюба сейчас сдал, потому что стал медленнее, а футбол в Турции достаточно быстрый, агрессивный, импульсивный. Пусть у Артёма все получится, но, мне кажется, ему там будет нелегко», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru

Он также подчеркнул, что токсичность Дзюбы в чемпионате Турции не нужна, так как турки — дерзкий и своенравный народ. По его словам, подобного отношения болельщики не потерпят со стороны футболиста.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

СМИ сообщали об интересе турецких клубов к российскому игроку.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» не проявлял интереса к Дзюбе.

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