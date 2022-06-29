Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» не проявлял интерес к Дзюбе

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, почему в клубе не интересовались нападающим Артёмом Дзюбой.

«Артёма не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Если нам кто-то нужен, то официально ведём переговоры. Никаких секретов нет», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил Дзюбе контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

22 мая 33-летний форвард покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о будущем Дзюбы.