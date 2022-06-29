Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» не проявлял интерес к Дзюбе

Короткая ссылка
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, почему в клубе не интересовались нападающим Артёмом Дзюбой.
Черчесов рассказал, почему «Ференцварош» не проявлял интерес к Дзюбе
  • РИА Новости

«Артёма не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда. Когда такой игрок, как Дзюба, свободен, то возникает много слухов. Если нам кто-то нужен, то официально ведём переговоры. Никаких секретов нет», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил Дзюбе контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

22 мая 33-летний форвард покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о будущем Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить