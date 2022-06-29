Тихонов сомневается, что Дзюба выдержит нагрузки в Турции

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о будущем российского форварда Артёма Дзюбы.
Тихонов сомневается, что Дзюба выдержит нагрузки в Турции
  • РИА Новости

«У меня к российскому футболу самое негативное отношение. Дзюба со своим отношением к тренировочному процессу едва ли выдержит в Турции. Наш футбол — это «бей — беги». Требований нет. Вам платят бешеные деньги. За что?» — цитирует Тихонова «Абзац».

Он добавил, что был в Турции и смотрел матчи местного чемпионата. Он отметил, что футболисты там играют на скоростях и двигаются как лавина.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

СМИ сообщали об интересе турецких клубов к российскому игроку.

Ранее в «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе к Дзюбе.

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