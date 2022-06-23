В «Ференцвароше» назвали слухами информацию об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайналь прокомментировал информацию об интересе команды к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

«Мы не можем комментировать подобные слухи», — цитирует Хайналя «Спорт-Экспресс».

По информации The Transfer Exchange Show, клуб предложил Дзюбе контракт на три года с годовой зарплатой в размере $1 млн.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».