Кавазашвили — о Дзюбе в «Фенербахче»: он ничего не потеряет

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Если Артём дал согласие, значит, при переговорах были решены все вопросы в его пользу. Думаю, что Дзюба ничего не проиграет», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

По его словам, если футболист сможет адаптироваться к климатическим условиям, то обязательно продлит своё пребывание в турецком клубе.

Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

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