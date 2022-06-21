Дьяков о переезде Дзюбы в Турцию: к русским отношение великолепное

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чем отличается чемпионат Турции от Российской премьер-лиги.

«Для меня самым сложным в Турции стал языковой барьер. Я был единственным русским в команде. Жизнь заставила оперативно выучить английский, плюс каждый день было живое общение. О турецком речи даже не шло — только отдельные термины и какие-то бытовые моменты на 20-30 фраз. Не все местные ведь знают английский. У Артёма, думаю, проблем возникнуть не должно. Он парень опытный и знает, что делать на поле. А в жизни приспособится. Стамбул — более европеизированный город, чем Сивас, где жил я. В том числе там останавливается достаточно соотечественников. К русским отношение в Турции великолепное. С негативом не сталкивался», — заявил Дьяков RT.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче».