Радимов о переходе Дзюбы в «Фенербахче»: сложно сразу ожидать от него яркой игры

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Сложно сразу ожидать от него яркой игры. Нужно понимать, какое-то время уйдёт на акклиматизацию. Это другая страна. Другой язык. Другая, более жаркая погода. Наконец, совершенно иной футбол. Когда я уезжал в Испанию в 90-е, потребовалось полгода, чтобы привыкнуть ко всему. Сначала ты приезжаешь и смотришь на всё в розовых очках. Кажется, вокруг всё замечательно. А потом накрывает: язык, быт, общение. Это не так просто. Дзюба — парень коммуникабельный, но надо смотреть, кто в «Фенербахче» говорит на английском. Месут Озил играл за «Арсенал» и наверняка знает его. Вот и будет контактировать с ним на первых порах», — заявил Радимов RT.

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