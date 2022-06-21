Дьяков объяснил, в чём заключается кардинальное отличие чемпионата Турции от РПЛ

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Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, чем отличается чемпионат Турции от Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дьяков объяснил, в чём заключается кардинальное отличие чемпионата Турции от РПЛ
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«Нельзя сказать, что в Турции скорости намного выше, чем в РПЛ. Просто там больше любят играть в атаку. В России в первую очередь заботятся о том, чтобы защитить собственные ворота, а там – поразить чужие. Плюс, Дзюба перешёл в одну из самых сильных команд. По идее Дзюба должен забивать немало. С другой стороны, сложно угадать, пойдёт ли у него игра. В Турции есть коллективы, которые используют на острие мощных нападающих, но в целом все играют по-разному. Одного стиля не придерживаются», — заявил Дьяков RT.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

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