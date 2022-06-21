Радимов о переходе Дзюбы в «Фенербахче»: не стал бы говорить о перезапуске карьеры

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
Радимов о переходе Дзюбы в «Фенербахче»: не стал бы говорить о перезапуске карьеры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я бы не стал говорить о том, что в Турции Дзюба сможет перезапустить карьеру. Она и так складывалась неплохо. Сейчас он в 33 года решил впервые попробовать свои силы за рубежом. Но вопрос: получится ли там у него? И очень сложно судить, насколько сложится у него в Турции. Покажет только время. Но я убеждён: для Артёма переход в «Фенербахче» станет новым вызовом. Конечно, он горит желанием проявить себя в Европе, где всегда хотел оказаться», — рассказал Радимов RT.

Ранее известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Фенербахче».

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