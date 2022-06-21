Непомнящий: чемпионат Турции идеально подходит Дзюбе

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».
Непомнящий: чемпионат Турции идеально подходит Дзюбе
  • globallookpress.com
  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

«Не сомневаюсь в том, что чемпионат Турции отлично подходит Дзюбе. Команды там демонстрируют более атакующий футбол, чем в РПЛ. Вообще, если сравнивать эти две лиги, то турецкая как минимум не уступает нашей. Да, там не так строго придерживаются каких-то тактических моментов, зато больше любят играть, а не заниматься высшей математикой на поле. А «Фенербахче» — одна из двух самых популярных команды страны. Она всегда стремится доминировать над соперниками. Они настроены побеждать и много забивать. Это то, что нужно Артёму», — заявил Непомнящий RT.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что может мотивировать Дзюбу продолжить карьеру за рубежом.

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