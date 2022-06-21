Кавазашвили рассказал, что может мотивировать Дзюбу продолжить карьеру за рубежом

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Это правильный ход, замечательный, я его поздравляю! Первое время в Турции ему будет тяжело, конечно, но раз он сам решил выбрать этот регион, то должен напрячься и сделать всё для того, чтобы показать себя и доказать, чего он стоит. Мотивировать его может только игра, больше ничего», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче».