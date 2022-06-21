«Матч ТВ»: Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче»

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Российский нападающий Артём Дзюба близок к подписанию контракта с турецким «Фенербахче».
«Матч ТВ»: Дзюба близок к подписанию контракта с «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник, 33-летний форвард будет зарабатывать более €2,5 млн в год.

Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари посоветовал Дзюбе продолжить карьеру в России.

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