Ари: Дзюба построил красивую историю в РПЛ, на его месте я бы остался в России

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари посоветовал экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе продолжить карьеру в России.

«Дзюба должен играть в российском клубе, чтобы остаться лидером. Он построил красивую историю в стране, на его месте я бы остался в России и поиграл бы ещё несколько лет, закончив карьеру с титулами. Желаю ему только удачи», — цитирует Ари Sport24.

Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее в «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Дзюбе.