В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко сообщил, что бывший нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба не станет игроком стамбульского клуба.

«Мы не ведём переговоры ни с Дзюбой, ни с каким-либо другим нападающим», — цитирует Бранко Sport24.

Сообщалось, что футболист ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, нападающий хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт.

Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее генеральный директор ПАОК Макис Гагацис назвал слухами информацию об интересе клуба к Дзюбе.