В ПАОК опровергли информацию об интересе к Дзюбе
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«Я вообще ничего не знаю об этом. Мы не заинтересованы в Дзюбе!» — цитирует Гагациса Sport24.
По информации СМИ, 33-летний форвард отказался от предложения греческого клуба, потому что в приоритете у него контракт с «Фенербахче».
9 июня стало известно, что футболист ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, нападающий хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба намерено переговорить с Дзюбой о снижении суммы контракта.
Ранее сообщалось, что Дзюба считает недостаточными условия, которые ему предлагают турецкие клубы.