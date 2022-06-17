В ПАОК опровергли информацию об интересе к Дзюбе

Генеральный директор ПАОК Макис Гагацис отреагировал на слухи об интересе клуба к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

«Я вообще ничего не знаю об этом. Мы не заинтересованы в Дзюбе!» — цитирует Гагациса Sport24.

По информации СМИ, 33-летний форвард отказался от предложения греческого клуба, потому что в приоритете у него контракт с «Фенербахче».

9 июня стало известно, что футболист ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, нападающий хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба намерено переговорить с Дзюбой о снижении суммы контракта.

Ранее сообщалось, что Дзюба считает недостаточными условия, которые ему предлагают турецкие клубы.