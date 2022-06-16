Metaratings: Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции

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Российский нападающий Артём Дзюба считает недостаточными условия, которые ему предлагают турецкие клубы.

Как сообщает Metaratings, 33-летний футболист хочет получать больше, но из-за сложной экономической ситуации клубы из Турции не способны предложить более высокие суммы.

Отмечается, что форвард обратился к одному из иностранных футбольных агентств для помощи в трудоустройстве.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее агент Александр Маньяков прокомментировал интерес турецких клубов к Дзюбе.

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