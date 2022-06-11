Агент Маньяков: Дзюба — умный футболист, поэтому вполне может оказаться в турецком топе

Агент Александр Маньяков прокомментировал интерес турецких клубов к российскому нападающему Артёму Дзюбе.

«Турция — вполне реальный вариант. Габаритных форвардов в мире мало, таких техничных и, самое главное, результативных. Плюс Дзюба — ещё и умный футболист, за годы он в этом сильно прибавил. Поэтому Артём вполне может оказаться в турецком топе», — цитирует Маньякова «Матч ТВ».

По его словам, 33-летний форвард мотивирован доказать, что он по-прежнему что-то из себя представляет как футболист. Он также отметил, что Дзюба находится в хорошей для своего возраста форме.

9 июня стало известно, что Дзюба ведёт переговоры с «Фенербахче». По информации Goal, футболист хочет получить в турецком клубе €2 млн за годовой контракт. Отмечается, что руководство клуба собирается переговорить с Дзюбой о снижении суммы в контракте.

Ранее генеральный директор «Коньяспора» Мустафа Гексу опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в Дзюбе.