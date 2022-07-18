В «Нефтчи» отреагировали на информацию об интересе к Дзюбе

Президент «Нефтчи» Камран Гулиев опроверг информацию о переговорах с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Дзюба — выдающийся футболист. Но к «Нефтчи» он не имеет никакого отношения. Может быть, на отдых приехал», — цитирует Гулиева «Спорт-Экспресс».

22 мая нападающий покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. За всё время футболист провёл в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане проявили интерес к Дзюбе.