Источник: полузащитник «Динамо» Шиманьски может перейти в «Фейеноорд»

Польский хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды.

Ожидается, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, сообщает журналист Томаш Влодарчик в своих социальных сетях. Отмечается, что срок аренды будет составлять один сезон с возможностью дальнейшего выкупа.

В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Динамо» 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Шиманьски не планирует возвращаться в расположение «Динамо».