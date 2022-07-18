Источник: полузащитник «Динамо» Шиманьски может перейти в «Фейеноорд»
- РИА Новости
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Ожидается, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время, сообщает журналист Томаш Влодарчик в своих социальных сетях. Отмечается, что срок аренды будет составлять один сезон с возможностью дальнейшего выкупа.
В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Динамо» 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился семью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Шиманьски не планирует возвращаться в расположение «Динамо».