«РБ Спорт»: Шиманьски не планирует возвращаться в «Динамо» из-за политических взглядов

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Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски не планирует возвращаться в расположение столичного клуба.
«РБ Спорт»: Шиманьски не планирует возвращаться в «Динамо» из-за политических взглядов
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых, 23-летний футболист получил дополнительные дни отпуска в связи с тем, что выступал за свою национальную сборную до середины июня.

Отмечается, что в услугах Шиманьского заинтересован ряд европейских клубов. Спортсмен рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов.

В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Динамо» 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился семью результативными передачами.

Ранее член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин высказался о будущем Шиманьского.

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