«РБ Спорт»: Шиманьски не планирует возвращаться в «Динамо» из-за политических взглядов
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу бело-голубых, 23-летний футболист получил дополнительные дни отпуска в связи с тем, что выступал за свою национальную сборную до середины июня.
Отмечается, что в услугах Шиманьского заинтересован ряд европейских клубов. Спортсмен рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов.
В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Динамо» 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отметился семью результативными передачами.
Ранее член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин высказался о будущем Шиманьского.