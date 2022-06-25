В «Динамо» рассказали, в каком случае Шиманьски может покинуть команду

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем польского полузащитника Себастьяна Шиманьского.

«Он является нашим игроком до того момента, когда либо расторгает контракт в соответствии с новыми инструкциями ФИФА, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб», — цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026-го. В составе команды футболист провёл 86 матчей, забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, что Шиманьски после окончания сезона-2021/22 написал в социальных сетях, что провёл последнюю игру за бело-голубых.

Ранее в «Севилье» отреагировали на информацию о том, что клуб интересуется игроком «Динамо» Шиманьским.