В «Севилье» отреагировали на информацию, что клуб интересуется игроком «Динамо» Шиманьски

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Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомес прокомментировал новость об интересе команды к полузащитнику московского «Динамо» Себастьяну Шиманьски.
В «Севилье» отреагировали на информацию, что клуб интересуется игроком «Динамо» Шиманьски
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Интерес «Севильи» к Шиманьски? Это неправда. Мы не заинтересованы в этом игроке», — цитирует Гомеса Sport24.

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026-го. В составе команды футболист провёл 86 матчей, забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, что Шиманьски после окончания сезона-2021/22 написал в социальных сетях, что провёл последнюю игру за бело-голубых.

Ранее в «Динамо» сообщили, когда ждут возвращения Шиманьски в команду.

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