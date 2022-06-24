В «Динамо» сообщили, когда ждут возвращения Шиманьски в команду

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что у Заурбека Плиева истекает контракт с клубом. Кроме того, он назвал предварительные сроки, в которые в расположение команды должен вернуться полузащитник Себастьян Шиманьски.

«У Плиева истекает контракт. Мы его не продлеваем. Благодарим за всё, что он сделал в команде. Он большой профессионал, хороший человек. Желаем ему удачи дальше. По поводу Шиманьского — спортивный директор предоставил дополнительную неделю отдыха футболистам, выступавшим за сборные. В этой связи мы ожидаем, что Себастьян вернётся в расположение команды к намеченному сроку», — сказал Гафин на пресс-конференции «Динамо».

Плиев присоединился к «Динамо» в 2019 году. Всего за столичный клуб футболист провёл 24 игры во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Шиманьски выступал за «Динамо» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026-го. В составе команды футболист провёл 86 матчей, забил восемь мячей и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, что Шиманьски после окончания сезона-2021/22 написал в социальных сетях, что провёл последнюю игру за бело-голубых.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о будущем защитников Романа Евгеньева и Ивана Ордеца в московской команде.