Гендиректор «Динамо» рассказал о будущем Евгеньева и Ордеца в клубе

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о будущем защитников Романа Евгеньева и Ивана Ордеца в московской команде.
Гендиректор «Динамо» рассказал о будущем Евгеньева и Ордеца в клубе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«По Роману Евгеньеву у нас сейчас есть обратная связь, он думает о продлении контракта. Примем решение до 30 июня, пообщаемся с нашим спортивным департаментом. По Ордецу — у него контракт ещё на два года. По понятным причинам он не принимал участия в последних матчах. Во вторник было решение ФИФА, и теперь мы ждём от него какого-то решения. Контракт продолжительный, у клуба и у игрока есть обязательства», — сказал на пресс-конференции Пивоваров.

«Теоретическая вероятность возвращения Ордеца присутствует, практическая после общения с футболистами и его представителями близится к нулю», — добавил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

21 июня ФИФА продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2023 года.

Также ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

В РФС выразили несогласие с решением ФИФА. 

Ранее Пивоваров высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

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