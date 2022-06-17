Гендиректор «Динамо» — о Йокановиче: он полностью разделяет базовые приоритеты клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

«Нам предстоит проделать много непростой, но интересной и, надеемся, успешной работы. Важно, что новый наставник полностью разделяет наши базовые приоритеты — это дисциплина, ответственность, концентрация на достижении целей и самоотдача», — цитирует Пивоварова пресс-служба бело-голубых.

53-летний специалист подписал контракт с клубом на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов.

Йоканович занимал пост главного тренера в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны. Также он был главным тренером «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэма» и «Маккаби» из Тель-Авива.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение Йокановича на пост главного тренера.