Кобелев: Йоканович не сумеет быстро перестроить игру «Динамо»

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал назначение серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.
Кобелев: Йоканович не сумеет быстро перестроить игру «Динамо»
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«Сейчас у серба времени в обрез, ведь он примет команду всего за несколько недель до начала нового сезона. Поэтому ему необходимо дать пять-шесть туров. Вряд ли он столь стремительно сумеет перестроить команду на свой лад. Сейчас просто невозможно предсказать, как будет при нём играть коллектив. Думаю, руководители клуба не особенно разбираются в футболе. У них есть Бувач, который принимает все ключевые решения», — заявил Кобелев в беседе с RT.

Он напомнил, что из «Динамо» ушёл ряд основополагающих футболистов.

«Иван Ордец, Себастьян Шиманьски и Николо Моро. Всё будет зависеть от трансферов, но хотелось бы, чтобы речь не шла о покупках-одногодках. 90% успеха зависит от того, получится ли грамотно их заменить, тем более что, по слухам, могут уйти и Даниил Фомин с Арсеном Захаряном. Всё это может привести к серьёзным проблемам в построении атак. Исходя из этого, Йоканович и будет выстраивать игру», — заключил Кобелев.

Ранее Сергей Силкин заявил, что Йокановичу необходимо в каждую линию добавить опытных исполнителей.

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