Силкин: Йокановичу необходимо в каждую линию добавить опытных исполнителей

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о назначении серба Славиши Йокановича на пост главного тренера столичного клуба.

«Станет ли Йоканович активно доверять молодым, увидим уже по ходу его работы. В «Динамо» достаточно талантливой молодёжи, но с имеющимся составом, на мой взгляд, решать серьёзные задачи будет сложно. А молодым ещё нужно сформироваться в хороших футболистов, поскольку пока возложенных на них ожиданий они не оправдывают. Это касается и Арсена Захаряна, и других. Во-первых, соперники стали серьёзнее к ним (относиться. — RT), а тренеры — тщательно разбирать. Во-вторых, ребята где-то сами снизили к себе требования, начали капризничать. Йокановичу предстоит решить эту проблему. Для стабильности необходимо в каждую линию в команде добавить опытных исполнителей, и в особенности во вратарскую. Да, Антон Шунин выходит на поле, но результата нет», — заявил Силкин в беседе с RT.

Он сравнил отношение к молодым футболистам экс-наставника столичного «Локомотива» Марко Николича и Йокановича.

«Да, Николич доверял молодым, но Славиша — абсолютно другой специалист. Зачастую бывает так, что тренеры, получив новую работу, тянут за собой своих людей. В качестве примера можно вспомнить Нуну в «Вулверхэмптоне», который позвал за собой целую колонию португальцев», — сказал Силкин.

Ранее сообщалось, что Йоканович официально стал тренером «Динамо».