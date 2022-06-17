Йоканович официально стал тренером «Динамо»
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Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 53-летний специалист подписал контракт с клубом на сезон-2022/23 с опцией продления ещё на два в случае достижения определённых результатов.
В качестве главного тренера Йоканович работал в «Партизане», с которым дважды становился чемпионом Сербии и два раза выигрывал Кубок страны.
Сербский специалист был главным тренером «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэма» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Ранее полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как бывший главный тренер Сандро Шварц попрощался с командой.