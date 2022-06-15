Захарян рассказал, что Шварц плакал, когда прощался с командой

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал, как бывший главный тренер Сандро Шварц попрощался с командой.
Захарян рассказал, что Шварц плакал, когда прощался с командой
  • Gettyimages.ru
  • © Jörg Schüler

«Сандро прощался с командой — он плакал. Да и у всех были слёзы на глазах. Наверное, больше здесь нечего и добавить», — цитирует Захаряна Sport24.

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году.

Ранее Захарян попросил прощения у болельщиков за результаты «Динамо» на финише сезона.

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