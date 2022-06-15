Захарян попросил прощения у болельщиков за результаты «Динамо» на финише сезона

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян подвёл итоги сезона-2021/22.

«Мы круто шли весь год, но провалили концовку. В итоге взяли только бронзу, ещё и позорно проиграв «Сочи». Так нельзя, прошу прощения у болельщиков за результаты на финише сезона», — цитирует Захаряна Sport24.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

В последнем туре РПЛ подопечные Сандро Шварца на своём поле проиграли «Сочи» со счётом 1:4.

Ранее Арсен Захарян рассказал о своём желании продолжить карьеру в Европе.