Захарян: я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своём желании продолжить карьеру в Европе.

«Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как всё сложится. Если будет интерес — будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше», — цитирует Захаряна Sport24.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). 

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Захарян был признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии Transfermarkt.

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