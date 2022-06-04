Захарян признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии Transfermarkt

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Лучшим молодым игроком РПЛ стал один из лидеров «Динамо» Арсен Захарян, стабильно выступавший на высоком уровне за команду на протяжении всего сезона», — говорится в заявлении Transfermarkt.

«Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2).

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 34 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Сандро Шварц прокомментировал своё решение покинуть «Динамо».