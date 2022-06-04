Шварц: уход из «Динамо» не имеет отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансам

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, ныне возглавляющий «Герту», прокомментировал своё решение покинуть московский клуб.

«Поверьте мне: моё решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям на местах. Знал, что ребята нуждались во мне в то время», — цитирует Шварца rbb 24.

Он добавил, что испытывал внутренний конфликт каждый день, потому что было много эмоциональных моментов между российскими и украинскими членами команды.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка России бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2).

Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Герты».