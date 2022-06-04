Шварц: уход из «Динамо» не имеет отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансам

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, ныне возглавляющий «Герту», прокомментировал своё решение покинуть московский клуб.

«Поверьте мне: моё решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям на местах. Знал, что ребята нуждались во мне в то время», — цитирует Шварца rbb 24.

Он добавил, что испытывал внутренний конфликт каждый день, потому что было много эмоциональных моментов между российскими и украинскими членами команды.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка России бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2).

Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Герты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить