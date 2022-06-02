Канчельскис: если Тедеско добился успеха в Бундеслиге, то почему Шварц не сможет

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Герты».

«Посмотрим, сможет ли добиться Шварц успехов в Германии. Почему бы и нет? Если Тедеско добился, то почему Шварц не сможет? Правда, «Герта» — команда, которая чуть не вылетела из Бундеслиги в этом году», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он добавил, что Шварца пригласили в клуб, чтобы команда не боролась за выживание, а была в середине турнирной таблицы. Он отметил, что ему будет интересно наблюдать за немецким специалистом.

Под руководством Шварца «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее Илья Геркус заявил, что Шварцу не хватило опыта борьбы за высокие места.