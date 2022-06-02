Геркус считает, что Шварцу не хватило опыта борьбы за высокие места

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.
Геркус считает, что Шварцу не хватило опыта борьбы за высокие места
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«Ему не хватило опыта борьбы за высокие места. Такого в его тренерской карьере ещё не было. В итоге «Динамо» своими руками всё отдало, растеряло огромное количество очков в концовке», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

По его словам, сезон-2021/22 для бело-голубых до финишной прямой был выдающийся, футболисты замечательно и раскрепощённо играли, появились новые игроки, но в последние матчи всё пропало и команда выглядела неуверенно.

Под руководством немецкого специалиста «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее Геркус рассказал, как отреагировали люди на его слова о проведении спецоперации на Украине.

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