Геркус считает, что Шварцу не хватило опыта борьбы за высокие места

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался об уходе главного тренера «Динамо» Сандро Шварца.

«Ему не хватило опыта борьбы за высокие места. Такого в его тренерской карьере ещё не было. В итоге «Динамо» своими руками всё отдало, растеряло огромное количество очков в концовке», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

По его словам, сезон-2021/22 для бело-голубых до финишной прямой был выдающийся, футболисты замечательно и раскрепощённо играли, появились новые игроки, но в последние матчи всё пропало и команда выглядела неуверенно.

Под руководством немецкого специалиста «Динамо» по итогам сезона-2021/22 завоевало бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Под его руководством «Динамо» выиграло 32 игры.

Ранее Геркус рассказал, как отреагировали люди на его слова о проведении спецоперации на Украине.